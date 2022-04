Mulher é executada com 4 tiros na cabeça e marido baleado em Manaus

Manaus/AM – Thaís Victoria Itália, 21, morreu ao levar quatro tiros no rosto na rua 25 de Dezembro, no bairro Compensa 1, na madrugada deste domingo (17). O marido dela, identificado como Nadson da Silva Almeida, 22, também foi ferido no rosto, mas sobreviveu.

Segundo a polícia, populares contaram que o casal estava na rua, por volta das 4h30, e foi abordado por dois homens em uma motocicleta.

Eles se aproximaram, sacaram duas armas, abriram fogo contra Thaís e Nadson e em seguida fugiram. A mulher cai morta na mesma hora e o companheiro dela foi conduzido para o SPA Joventina Dias, no mesmo bairro.

Ele levou um tiro de raspão no rosto, mas recebeu atendimento médico e alta ainda nas primeiras horas da manhã. A motivação do crime ainda é desconhecida e deve ser apurada pela Polícia Civil que vai conduzir as investigações sobre o caso.