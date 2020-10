Mulher é estuprada pelo ex-namorado e obrigada a filmar os abusos sexuais

Um homem de 39 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso neste domingo (18), na cidade de Itanhaém, em São Paulo. Ele é suspeito de estuprar e manter a ex-namorada, de 23, em cárcere privado por cinco dias, conforme informações do Sistema Globo. O filho da vítima, de 5 anos, também foi levado para o cativeiro e presenciou os abusos.

De acordo com a publicação, a jovem viajou com o filho a convite de uma amiga, mas ao chegar no litoral de SP, ela foi supreendida com a chegada do ex-namorado. O homem a levou, junto com o filho para uma casa em Itanhaém e os manteve em cativeiro por 5 dias. A mulher foi estuprada, agredida e obrigada a gravar diversos vídeos durante os abusos sexuais.

Por um descuido, a jovem conseguiu escapar e acionou a polícia, que prendeu o ex-namorado e libertou a criança, que permanecia na casa.