Mulher é estrangulada com cabo de celular e esfaqueada dentro do próprio apartamento

A polícia investiga o caso de uma mulher de 34 anos achada morta dentro do próprio apartamento nesta manhã de Páscoa (9), na cidade de Curitiba, no Paraná. A vítima foi estrangulada com um cabo de carregador de celular e esfaqueada.

O ex-marido foi preso suspeito do crime. De acordo com a polícia, ele estava dentro do apartamento da vítima e também estava ferido no peito.

Ele mesmo foi quem acionou a polícia, mas assim que os agentes chegaram, ele afirmou não lembrar de nada.

A principal linha de investigação é de que ele tenha assassinado a esposa e depois tenha tentado suicídio esfaqueado a si mesmo.

O homem foi socorrido e assim que tiver alta deve ser encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.