Mulher é espancada após descobrir traição do marido no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher de 42 anos foi espancada pelo marido, de 49 anos, na madrugada desta terça-feira (10), após ela descobrir e questioná-lo sobre uma suposta traição. O caso aconteceu na rua Olavo Bilac, no bairro São Francisco, em Manacapuru, no Amazonas.



De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da DEP, a situação começou após a vítima descobrir e se manifestar contra um relacionamento extraconjugal vivido pelo marido, momento em que ela foi agredida por ele por volta de 01h.



A mulher compareceu a delegacia e denunciou o homem. Já por volta das 02h30 do mesmo dia, o suspeito de cometer as agressões foi preso e apresentado na delegacia. Segundo a polícia, ele deve responder por lesão corporal e ameaça no contexto da violência doméstica, e ficará a disposição da Justiça.