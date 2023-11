Mulher é esfaqueada após negar R$ 1, denuncia criminoso e acaba morta a terçadadas no Amazonas

O criminoso cumpriu a promessa, e um dia depois de ter desferido as facadas na mulher no meio da rua, foi até a casa dela, arrombou a janela e a matou a terçadadas.

Em um primeiro momento, ela recusou, mas foi ameaçada e então entregou a quentinha e as moedas, no entanto, o criminoso disse que iria matá-la, pois se a deixasse viva, ela contaria sobre o crime para outros moradores, em seguida, começou a desferir facadas na vítima.

Manaus/AM - Maricélia Pereira Leal, de 39 anos, conhecida como 'Macuxi', foi assassinada a terçadas dentro da própria casa, na rua Arari, do bairro Mamoud Amed, em Itacoatiara, no Amazonas. O enterro aconteceu na sexta-feira (24).

