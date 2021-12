Mulher é assassinada a tiros horas após morte do irmão em Manaus

Manaus/AM- Uma mulher identificada preliminarmente apenas como Bruna, de 30 anos, foi assassinada a tiros na noite desta quarta-feira (8), no beco Bem Bom, no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. O crime aconteceu no mesmo dia em que o irmão dela foi morto.



De acordo com informações da polícia, os suspeitos teriam abordado a vítima a pé, quando ela andava pela rua. A mulher foi atingida com disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.



De acordo com o esposo da vítima, o irmão dela também foi assassinado nesta quarta (8), no mesmo bairro. A família relatou, que a vítima teria visto o momento da execução, e eles acreditam que esse pode ser um possível motivo para que ela fosse assassinada.



O Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC), e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados para a perícia e remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios.