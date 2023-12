Mulher é arrastada pelos cabelos durante assalto em Manaus; vídeo

Uma câmera de vigilância registrou o momento em que quatro bandidos em duas motos se aproximam de duas mulheres e um homem, e em seguida, anunciam o assalto. O homem que acompanhava as duas mulheres se desvencilhou dos bandidos e correu. Com o susto, uma das vítimas caiu na calçada e foi arrastada pelos cabelos por um dos suspeitos, ele ainda tenta puxar a bolsa dela, mas não consegue.

