Mulher é agredida a pauladas com criança de 2 anos no colo em Manaus; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem agride a mulher e ela cai no chão com a criança. As agressões param quando um outro homem se aproxima para tentar ajudar a vítima. O caso não foi registrado na Polícia, e até o momento o suspeito não foi identificado.

Manaus/AM - Uma mulher foi brutalmente espancada a pauladas enquanto carregava uma criança de 2 anos no colo, nesta sexta-feira (22), no Conjunto Cidadão Manauara 2, na Zona Norte de Manaus.

