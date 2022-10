Mulher e adolescente são presos com 17 tabletes de drogas em Porto de Manaus

Manaus/AM - Uma dupla formada por uma mulher de 36 anos e um adolescente de 16, foi presa em flagrante, pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), no sábado (15), por tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos 17 tabletes de entorpecentes no Porto do São Raimundo, na zona oeste de Manaus.

A diretora da Denarc, delegada Tamara Albano, informou que, após processo investigativo, as equipes se deslocaram até o Porto do São Raimundo, aonde os entorpecentes haviam chegado em uma embarcação.

“Nossas equipes já tinham conhecimento de que os infratores estavam transportando as drogas, com destino a Manaus, com o objetivo de distribuir pelas bocas da cidade”, contou.

Ainda conforme a autoridade policial, a mulher e o adolescente estavam transportando os entorpecentes em três malas. A embarcação vinha do município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros da capital).

Procedimentos

A mulher responderá pelo crime de tráfico de drogas, e ficará à disposição da Justiça. O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), para os procedimentos legais, e responderá pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas.