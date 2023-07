'Mulher do Barão' é presa por integrar grupo de tráfico internacional de drogas no Amazonas

Manaus/AM - Lais Nayara Moraes, 32, também conhecida como "Mulher do Barão", foi presa durante uma operação da polícia nesta sexta-feira (14), em Eirunepé, no Amazonas. A suspeita integrava uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas.

Conforme o investigador Gonzaga Rezende, gestor da DEP do município, a mulher possuía mandado de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico, decretado pelo Tribunal Regional Federal do Tocantins.

“Lais Nayara fazia parte de uma organização criminosa que traficava cocaína peruana, juntamente com os irmãos e primos do seu falecido esposo, o narcotraficante colombiano Juan Maldonado. Uma parte da organização criminosa já foi presa em Araguaia, em Tocantins, pela Polícia Federal (PF)”, explicou Gonzaga.

Segundo o gestor, a mulher tem como apelido na organização “Mulher do Barão” ou “Viúva”. A operação ocorreu após agentes da PF pedirem apoio para localizar Lais, que estava em Eirunepé. A infratora vive mudando de endereço constantemente, e já morou em muitas cidades do Tocantins, nordeste e outras cidades do Amazonas.

“Montamos a operação a partir do recebimento do mandado de prisão e informações sobre o paradeiro da suspeita. Durante diligências, conseguimos localizá-la em uma casa na rua do Aeroporto, bairro de Fátima”, informou.

A mulher responderá por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ela passará por audiência de custódia, e ficará à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria.