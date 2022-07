Mulher desaparecida há 11 dias é encontrada morta em Manaus

“Ainda não sabemos quem agrediu ela e por qual motivo, a única pista que temos é que o Samu socorreu minha irmã no bairro Parque 10. Nós queremos justiça, meus pais são idosos e estão sofrendo demais com a perda da filha e ainda mais de maneira tão cruel”, concluiu Helio.

Segundo o irmão, Helen deu entrada no Pronto Socorro 28 de Agosto no dia 8 de julho após sofrer agressão física, e no dia 9 ela morreu e deu entrada no IML.

“Ela já fugiu de casa outras duas vezes, mas não demorava para voltar, dessa vez estranhamos a demora dela, então passamos a fazer buscas. Quando completou 10 dias do desaparecimento, resolvemos procurar no IML, e infelizmente descobrimos o paradeiro dela tarde demais”, relatou Helio.

O irmão da vítima, Helio da Silva Araújo, 36, contou ao Portal do Holanda que os remédios controlados da irmã tinham acabado no dia 6 de julho. Por conta disso, a mãe deles saiu para comprar mais, e quando retornou para casa, Helen já tinha sumido.

Manaus/AM - Após passar 11 dias fazendo buscas por uma mulher com deficiência mental, familiares de Helen da Silva Araújo, de 31 anos, descobriram que ela estava morta no Instituto Médico Legal (IML), nesta sexta-feira (15), vítima de agressão física.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.