Mulher desaparece a caminho do trabalho em Manaus

Manaus/AM - Neiva Abreu de Oliveira, 41, está desaparecida desde a manhã de terça-feira (26), por volta das 7h, após sair para trabalhar. O fato ocorreu na rua Cordilheira dos Andes, bairro da Paz, zona centro-oeste da capital.

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, a filha de Neiva, Deborah Caroline Abreu de Oliveira, 25, informa que a mãe reside com uma amiga, identificada apenas como “Maura”, no endereço acima citado. Na ocasião do desaparecimento, Neiva teria saído de casa para trabalhar, porém não deu mais notícias aos familiares desde então.

A comunicante informou ainda que não tem contato com “Maura”, e que não fala com a mãe desde a sexta-feira (22). Deborah relatou também que só soube do desaparecimento de Neiva após receber mensagem de “Maura”, na segunda-feira (25), dizendo que a mãe iria em casa buscar roupas para trabalhar, fato que não ocorreu.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Neiva que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).