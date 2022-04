Mulher denuncia namorado traficante e acaba presa primeiro que ele em Manaus

Militares entraram na casa juntamente com a agredida, e notou que havia diversas trouxinhas no local. Eles entraram em um dos cômodos e encontram mais drogas, dinheiro, colete com placa balística, balança de precisão e munições.

De acordo com relatório policial, Raissa acionou a polícia informando que seu namorado havia a agredido, e mostrou os hematomas pelo corpo. De imediato, a polícia foi até a casa do suspeito, onde uma mulher identificada como Karen deixou que Raissa entrasse para pegar seus pertences.

