Mulher conhecida por fazer caridade é morta com tiro na cabeça em Manaus

Manaus/AM - Idalina Ferreira Marques, 58, foi assassinada com um tiro na cabeça na noite desta terça-feira (21), no beco São Luiz, na rua São Geraldo 2, bairro Colônia Oliveira Machado, na zona Sul de Manaus. De acordo com informações da polícia, existe o consumo e vendas de drogas no local em que a mulher foi morta, e testemunhas relataram que a vítima costumava conversar com os traficantes para tentar convencê-los a sair da criminalidade. Moradores relataram que Idalina residia no bairro desde a infância e fazia caridade na região. Já a irmã da vítima relatou que a mulher não tem marido e nem filhos. "Ela trabalhava para a igreja da restauração [...] aqui tem quatro kitnets, mas aqui só dá esse tipo de gente da 'pesada' então ela deixou de alugar e ficou morando aí sozinha, meu irmão visitava ela e ele tinha me dito que ela não estava bem, e nunca pensei que ia chegar a este ponto que chegou", explicou. Esta e outras linhas de investigações devem ser apuradas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), para localizar os responsáveis por este homicídio, assim como a motivação. O Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC), e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados para a perícia e remoção do corpo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.