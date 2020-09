Mulher com carreira no crime é presa com 250 porções de drogas em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher de 22 anos foi presa com cerca de 250 trouxinhas de drogas na tarde dessa quarta-feira (23), no Beco Santa Terezinha, no bairro São Jorge, Zona Oeste.

Segundo a polícia, essa é a segunda vez que a jovem é presa pelo mesmo crime. A acusada estava em um local que funciona como uma boca de fumo, no momento em que foi detida.

Com ela foram apreendidos 250 porções de uma droga derivados de cocaína. A suspeita e o material foram apreendidos e encaminhados para o 1º DIP, na Zona Sul.