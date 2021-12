Mulher chega em casa e encontra tio morto a facadas no Amazonas

Manaus/AM - Francisco Marialva, 53, foi assassinado a facadas, nesta quinta-feira (16), dentro da casa onde morava na Comunidade Zé Mirim, zona rural na cidade de Parintins, no interior do Amazonas.

Donisvalva Almeida, sobrinha que morava com a vítima, contou à polícia que não estava na casa no momento do crime, mas que vizinhos afirmaram ter visto dois homens chegarem ao local.

Os suspeitos seriam conhecidos de Francisco e teriam se convidado para beber com ele na residência.

Quando a mulher chegou em casa, encontrou o corpo do tio estirado no chão. Francisco levou 10 facadas no tórax e morreu na hora.

A polícia trabalha com a suspeita de latrocínio e segue investigando o caso.

No dia 28 de novembro, um adolescente de 16 anos foi morto com uma facadas no peito na mesma comunidade, enquanto fazia uma pesquisa escolar em um ponto de wifi da comunidade.

O celular dele foi roubado e o crime também foi tipificado como latrocínio.