Mulher amordaça, tortura e raspa sobrancelhas do filho no Amazonas

Manaus/AM - A mãe de um adolescente de 14 anos foi indiciada pelo crime de torura e maus-tratos, após imagens dela raspando a cabeça e a sobrancelha do filho enquanto ele é amordaçado viralizar nas internet. Segundo a polícia, o crime ocorreu no município de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas.

No vídeo que está em poder da polícia, a mulher grita que o garoto não vai mais pegar a motocicleta dela escondido e que ele tem sorte de não ser espancado como merecia.

Enquanto um homem segura uma mordaça na boca do jovem, outra pessoa realiza a gravação sem interferir nas ações da mulher. Ela corta o cabelo do filho com uma tesoura, em seguida passa um barbeador na sobrancelha e a cabeça dele.

Em determinado momento, ela afirma que se ele a denunciar, ela não ficará vivo: "Nunca mais você vai pegar nada de ninguém escondido, e cala a boca (...) Quer ser viado, aprende a ser viado. Vai na polícia, dá parte e diz que foi eu que fiz isso, eu sou tua mãe. Dar parte pra vê se tu vai ficar vivo. Nunca mais", ameaça. .

O menino chora e até tenta gritar, mas o homem aperta a mordaça ainda mais. As imagens ajudaram a identificar e localizar a mulher que deve responder pelo crime. A Polícia Civil segue com as investigações sobre o caso.