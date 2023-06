Mulher agride marido após homem decidir ficar apenas com uma esposa em Manaus

Nessa segunda-feira, enquanto bebiam juntos, o trio se desentendeu sobre a decisão e a acusada partiu para cima do companheiro. No meio da briga, ela chegou a se agarrar aos testículos do homem para feri-lo. A polícia foi chamada e todos foram levados para a delegacia.

A confusão se deu porque o homem tinha duas esposas, a acusada, de 49 anos, e uma mulher de 28 anos.Todos moravam juntos no mesmo apartamento, mas nas últimas semanas, o companheiro decidiu ficar apenas com a mulher de 49 anos e passou a pedir que a jovem fosse embora.

Manaus/AM - Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (5), após agredir o próprio companheiro, 44, na Rua dos Andradas, no Centro. Na ocasião, a suspeita mordeu e estapeou o marido e ainda tentou ferir as partes íntimas dele.

