MPE-AM denuncia suspeito de matar servidora do TRT a facadas por latrocínio

Manaus/AM – Caio Claudino de Souza, 25, suspeito de matar a servidora do TRT, Silvanilde Ferreira, foi denunciado por latrocínio pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM).

A informação foi divulgada pelo MPE-AM, na manhã de hoje (15), durante uma coletiva na sede do órgão. Na ocasião, a filha da servidora, Stephanie Veiga, participou da entrevista junto com a advogada da família e falou sobre as acusações de populares contra ela.

A jovem afirmou que é inocente e disse estar sendo perseguida nas redes sociais por tentar retomar a vida. Para a advogada, Talita Lindoso, com a denúncia do MPE-AM, o caso deve sair do segredo de justiça para um caso público.

Ela explica que a partir daí, todos os dados da investigação estarão à disposição da população e ficará comprovado para todos que Stephanie não teve nada a ver com a morte de Silvanilde.

Desde o início do caso, a filha tem sofrido ataques e é apontada pelas pessoas como suspeita no crime, embora a própria polícia já tenha descartado essa hipótese.

Silvanilde foi achada morta a facadas no apartamento em que morava com a filha em um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra.

No decorrer das investigações, Caio foi preso pelo crime e assumiu toda a culpa. Na época, ele disse que matou a servidora para roubar dinheiro e comprar drogas, mas depois voltou atrás.