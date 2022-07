Mototaxista é feito refém e tem veículo levado durante assalto na AM-010

Manaus/AM – Um mototaxista foi mantido refém e por pouco não foi assassinado na noite dessa quinta-feira (14), na rodovia AM-010, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Para abordar a vítima, o criminoso se passou por passageiro, solicitou uma corrida para o ramal da Prainha e no meio do caminho colocou a arma na cintura do mototaxista e o obrigou a mudar de rota.

Ao chegar na estrada, ele pegou todo o dinheiro da vítima, o celular e assumiu a direção da moto. Ele ainda ordenou que o homem descesse do veículo e corresse, pois iria matá-lo.

Aterrorizada, a vítima conseguiu bater na mão do assaltante e derrubar a arma dele no chão. Após isso ele correu em direção a mata e conseguiu pedir ajuda bem perto dali. O criminoso fugiu e o veículo levado por ele ainda não foi encontrado.