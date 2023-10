Mototaxista é agredido até a morte após briga por dinheiro de aposta no Amazonas

A partir daí, o acusado jogou a vítima no chão e passou a desferir vários golpes com a própria arma dela. Helinton não resistiu aos ferimentos na cabeça e morreu, Antônio Marcos, por sua vez, fugiu e ainda não foi encontrado.

Com medo, Antônio Marcos se escondeu em uma área de mata próxima ao bar e assim que viu Helinton voltar com uma espingarda, o atacou por trás e tomou a arma dele.

De acordo com a polícia, Helinton era mototaxista e teria sido assassinado após se desentender com outro homem por causa de uma aposta perdida pela vítima em um jogo de sinuca.

Manaus/AM - Helinton da Silva Costa, 46 anos, foi agredido até a morte nesse sábado (30), na Rua Cachoeira do Sussuarana,Comunidade Santa Cruz, no município de Presidente Figueiredo.

