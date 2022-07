Motorista se joga de carro em movimento para escapar de assaltante em Manaus

O criminoso pegou o celular da vítima e assumiu a direção do carro, modelo Gran Siena. A vítima então se desesperou e se jogou do carro, ele pediu a ajuda a uma viatura, mas teve o veículo levado pelo criminoso.

Ele contou à polícia que o suspeito pediu uma corrida na rua Penetração 3, com destino a rua 45 no mesmo bairro. Assim que embarcou, sacou uma pistola e anunciou o roubo.

Manaus/AM – Um motorista de aplicativo de 56 anos foi alvo de um assaltante na noite desse sábado (9), enquanto fazia uma corrida no bairro Japiim, na zona Sul. O homem precisou se jogar do veículo em movimento para não ser levado pelo criminoso.

