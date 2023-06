Motorista perde controle e carro invade casa em Parintins; 4 pessoas são presas

Manaus/AM - O motorista de um carro foi preso, nesta terça-feira (26), após ele perder o controle do veículo e invadir uma casa, no município de Parintins, no interior do Amazonas. Além dele, outras 3 pessoas, que também estavam no carro, foram detidas.

Os moradores da casa informaram à polícia que, por volta das 03h da madrugada, acordaram com parte do carro dentro do quarto onde eles estavam. Eles não ficaram feridos. O veículo destruiu o muro e alguns móveis da residência devido ao acidente.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apenas o motorista do carro continuará preso.