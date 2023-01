Motorista invade contramão na Ponte Rio Negro e atropela motociclista em Manaus

Segundo informações da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um carro invadiu a contramão e atingiu o motociclista, que foi arremessado na pista. O motorista fugiu e a vítima ficou agonizando até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez a remoção do homem, em estado grave, para o Hospital 28 de Agosto.

