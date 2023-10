Motorista embriagado é preso ao bater em moto e mais dois carros em Manaus

Os militares foram acionados após receber informações de um acidente de trânsito envolvendo vítima lesionada, no bairro Redenção. Ao chegarem, os policiais constataram que o motorista responsável pelo acidente, além de ter atingido um cidadão em uma motocicleta, ainda colidiu com outros dois veículos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.