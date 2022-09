Motorista é preso com quase meia tonelada de droga escondida em teto falso de caminhão

O caminhão, que vinha de Foz do Iguaçu, foi abordado pela fiscalização no Posto da PRF e os os cães farejadores da localizaram compartimento oculto no teto do caminhão, com 232 tabletes de pasta-base e 216 tabletes de cocaína pura.

Quase meia tonelada de cocaína foi apreendida em teto falso de caminhão, nesta terça-feira (06), durante operação de fiscalização da Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, em São Luis do Purunã, no Paraná.

