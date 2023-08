Motorista é preso após polícia encontrar espingarda escondida em carro na BR-319

As agentes realizavam uma fiscalização no KM-599 quando abordaram um automóvel e durante a revista, os policiais encontraram uma espingarda com munições. O condutor admitiu que não possuía nenhum registro legal da arma, nem a autorização de porte.

Manaus/AM – Um motorista foi preso, na terça-feira (22), após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar uma espingarda escondida em seu carro na rodovia BR-319, no município de Humaitá, interior do Amazonas.

