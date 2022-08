Motorista é agredido durante assalto a ônibus da linha 444 em Manaus

Manaus/AM - Um assalto à ônibus foi registrado na avenida Arquiteto José Henrique, bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus. Segundo informações repassadas por passageiros, os criminosos embarcaram na avenida Torquato Tapajós, e por volta das 21h20min, desta terça-feira (2), ao chegarem na via citada anunciaram o assalto.

Os criminosos que estavam armados com faca e também arma de fogo, recolheram todos os pertences dos passageiros e a renda da cobradora. Os suspeitos agrediram o motorista com uma faca e ordenaram que o mesmo só parasse o coletivo no ponto que eles mandassem.

“Eles estavam muito agressivos, chegaram a me agredir várias vezes com a faca e me ameaçavam a todo momento de morte”, disse o motorista bastante abalado.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.