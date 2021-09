Motorista de ônibus é feito refém e obrigado a fugir da PM durante assalto em Manaus

Manaus/AM - Dois homens foram presos e um adolescente apreendido na noite deste domingo (12), após uma tentativa de assalto a um ônibus da linha 430, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, uma viatura estava em patrulhamento quando os passageiros do ônibus fizeram sinal de socorro. Policiais começaram a seguir o ônibus e pedir apoio de outras viaturas. Ao chegar nas proximidades do viaduto que dá acesso ao Aeroporto de Manaus, policiais conseguiram ver que o motorista do veículo estava refém dos bandidos e sendo obrigado a dirigir mais rápido para fugir da PM.

O trio ainda tentou descer do ônibus e fugir, mas a polícia havia feito o cerco no local. Uma arma calibre 38, uma faca e seis munições foram apreendidas com os criminosos. O trio foi detido e levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia.