Motorista de caminhão é preso ao transportar 8m³ de madeira ilegal na AM-070

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Os Policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento na estrada quando viram um caminhão, de cor azul, sem placa informada, com uma carga de madeira na carroceria, na altura do bairro Novo Horizonte. Durante abordagem, o motorista não apresentou o Documento de Origem Florestal (DOF) das 101 peças de madeira das espécies samaúma e louro. Com base nisso, o suspeito foi preso e conduzido juntamente com o caminhão para o DIP de Manacapuru.

