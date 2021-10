Motorista de app é preso suspeito de roubo a lanchonete em Manaus

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo de 26 anos, que não teve o nome revelado, foi preso na manhã desta segunda-feira (25), por volta de 10h, pelo crime de roubo, ocorrido no dia 21 de setembro deste ano. A prisão ocorreu no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 1º DIP, o ato criminoso ocorreu em uma lanchonete na Avenida Leonardo Malcher, bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul. Na ocasião, o homem, na companhia de outros três indivíduos, abordou os clientes do estabelecimento e em posse de arma de fogo, subtraiu aparelhos celulares e objetos pessoais das vítimas.

“Após tomarmos conhecimento acerca do fato, iniciamos as diligências a fim de identificar os infratores. Pelas imagens das câmeras de segurança do local, verificamos que, na prática do delito, foi utilizado um veículo marca Volkswagen, modelo Gol, e a partir disso, conseguimos a identificação de um dos indivíduos e o seu reconhecimento pelas vítimas”, disse o delegado.

Ele explicou ainda que, após a identificação do homem, foi solicitada à Justiça o mandado de prisão em nome dele. A ordem judicial foi expedida pelo juiz Henrique Veiga Lima, da Central de Plantão Criminal, no dia 6 de outubro deste ano.

“Agora que logramos êxito na prisão deste indivíduo, os trabalhos continuarão a fim de identificar e efetuar a prisão dos demais envolvidos no fato”, falou Arruda.

O homem irá responder pelo crime de roubo. Após o término dos procedimentos, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.