Motorista de app é preso ao passar em frente a delegacia em Manaus

Yuillie, segundo os policiais, já tinha sido preso no aeroporto de Boa Vista com entorpecentes e atualmente trabalhava na capital amazonense como motorista de carro por aplicativo.

De acordo com policiais civis, Yuillie foi preso em uma operação do 13° e 15° DIP. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pela Vara de Entorpecentes e Organização Criminosa de Boa Vista (RR), por tráfico de drogas.

