Motorista de app e passageiro são assassinados a sangue frio por criminosos na Compensa

Manaus/AM - Felipe Cristian de Souza de Oliveira, 31 anos, e Igor da Silva e Silva, 24 anos, foram assassinados nesta segunda-feira (13), na rua São Vicente, do bairro da Compensa II, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, criminosos se aproximaram do carro que estava parado, e começaram a atirar contra Felipe, que dirigia o veículo, e Igor, que estava no banco de carona.

Felipe ainda conseguiu sair do carro para tentar fugir, mas morreu com 10 tiros nas costas; Já Igor, não conseguiu sair do veículo e teve diversas perfurações na cabeça.

Os assassinos não foram identificados e fugiram do local.

O tio de Felipe afirmou que a vítima trabalhava como motorista de transporte por aplicativo e que o carro, um Ford Ka de cor branca e placas PHT-8D82, sem restrições, era alugado.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).