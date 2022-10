Motorista de app é encontrado em porta-malas de carro após ser sequestrado

Os policiais iniciaram as buscas e conseguiram localizar o veículo abandonado na avenida da Liberdade, no bairro Colônia Terra Nova. Ao se aproximarem, escutaram um barulho vindo do porta-malas, onde acharam o motorista.

De acordo com os policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma viatura recebEu denúncia de que uma dupla de homens, em um HB20, de cor branca, estariam armados e cometendo roubos no bairro Alvorada 2, zona centro-oeste da capital.

