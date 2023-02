Motorista de app é encontrado dentro de porta-malas após assalto em Manaus

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo, de 46 anos, foi encontrado dentro do porta-malas do carro, neste sábado (4), após sofrer um assalto no bairro Tarumã, Zona Oeste.

Segundo a Polícia Militar, homens solicitaram a corrida no bairro Campos Sales com destino ao bairro Ponta Negra, minutos após embarcarem, os suspeitos anunciaram o assalto e obrigaram o homem a levar eles até uma área deserta no bairro Tarumã, foi quando colocaram o motorista no porta-malas e fugiram com o dinheiro e o celular dele.

Moradores da localidade desconfiaram da presença do carro no local, e ao se aproximarem ouviram os gritos de socorro e acionaram a PM. A vítima foi resgatada e socorrida pelos agentes do Samu e depois conduzida a uma unidade hospitalar.

Os suspeitos ainda não foram localizados. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).