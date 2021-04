Motorista de aplicativo é morto a tiros por passageiro em Manaus

Manaus/AM - O motorista de aplicativo, Emanuel Lira Souza, 29, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (4), por um suposto passageiro, quando fazia uma corrida na rua Barbosa Rodrigues, bairro Aleixo, Centro - Sul de Manaus.

De acordo com o sub tenente da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), J. Agostinho, a vítima levou três tiros no pescoço, efetuado por um homem, não identificado, que estava com um comparsa.

Conforme o sub tenente, nada foi levado do veículo. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.