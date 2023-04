Motociclista de aplicativo é baleado por assaltante que solicitou corrida em Manaus

Até o momento, não há confirmação se os assaltantes levaram o veículo e os pertences do rapaz. A vítima recebeu apoio de populares até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações da polícia, o motociclista seguiu para o endereço indicado no aplicativo e quando chegou no local foi surpreendido por dois criminosos armados. Os suspeitos anunciaram o assalto, mas a vítima reagiu e acabou baleada com um tiro nas costas e um na perna direita.

