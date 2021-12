Moto é recuperada no Natal após ser roubada por criminosos armados em Manaus

Manaus/AM - Um home de 49 anos foi preso neste Natal, no sábado (25), na rua Chico Mendes, no bairro Terra Nova, zona norte de Manaus. Ele estava dirigindo uma motocicleta roubada. De acordo com a polícia, após vítima repassar a localização do veículo, um dos suspeitos do roubo, que portava uma arma de fogo falsa foi preso e recuperou a motocicleta. O suspeito, juntamente com a vítima, foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

