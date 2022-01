Mortos e baleados em ataque no Parque São Pedro são identificados

O atentado ocorreu na mesma rua onde Daniel Passos, matou esta semana a ex-companheira Alice Ferreira, com um tiro na cabeça dentro da casa dele. O feminicídio teria ocorrido porque a vítima recebeu a ligação do atual namorado. Daniel foi preso.

Durante o atentado, um outro jovem não identificado que estava no local conversando com o restante das vítimas, morreu na hora. Uma quinta pessoa, também não identificada foi encaminhada para um hospital.

As vítimas são os irmãos o adolescente N. R.O, de 16 anos, que morreu na UPA do Campos Sales; o irmão dele Thiago Rabelo de Oliveira, de 23 anos, e cunhado deles, Dimas Rodrigues, ambos permanecem em estado grave na mesma unidade de saúde.

