Morto a tiros na Praça 14 era genro de dono do Hospital Santa Júlia

Manaus/AM - O empresário Lucas Ramon Silva Guimarães, 29, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (1º), dentro do próprio estabelecimento, o Mizes Café, localizado na Avenida Ayrão, bairro Praça 14, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia militar, o homem foi atingido com pelo menos três tiros na cabeça. Testemunhas afirmam que um suspeito chegou ao local de motocicleta e entrou a pé no estabelecimento atirando em Lucas, que chegou a ser levado ao Hospital Santa Júlia, mas não resistiu aos ferimentos.

Lucas era casado com a filha do dono do Hospital Santa Júlia, Elza Gonçalves, filha de Edson Sarkis e uma das diretoras do Hospital Santa Júlia.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso.