Morto a pauladas, homem é achado desfigurado no prédio de museu em Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem foi encontrado dentro de um imóvel abandonado, onde funcionava o antigo Museu do Homem do Norte, na avenida Sete de Setembro, no Centro, na madrugada desta sexta-feira (18).

O desconhecido foi morto a pauladas e está completamente desfigurado. A vítima foi encontrada por volta das 5h, por populares que acionaram a polícia.

O prédio é frequentado por moradores de ruas e usuários de drogas. Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e peritos da Polícia Civil estão no local e realizam perícia no corpo e na cena do crime para desvendar mais detalhes do assassinato.