Morto achado às margens de avenida em Manaus foi estrangulado com carregador de celular

Segundo os peritos, as mãos e pés da vítima também estavam amarrados e nenhum documento foi encontrado com o desconhecido.

Manaus/AM – O homem achado na manhã desta terça-feira (14), na avenida Oitis, no Distrito Industrial, morreu enforcado com um cabo de carregador de celular. O fio ainda estava enrolado ao pescoço da vítima quando o corpo foi encontrado.

