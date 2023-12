Morre terceiro assaltante baleado por justiceiro misterioso em Manaus

No momento da ação, outro motociclista que passava pelo local percebeu a ação e atirou no trio. Todos foram atingidos na cabeça, dois morreram na hora e o terceiro ainda foi socorrido.

A vítima não resistiu ao ferimento na cabeça. O homem é suspeito de tentar assaltar um motociclista com a ajuda de outros dois comparsas, nas proximidades do INPA.

Manaus/AM - O terceiro homem que foi baleado na noite dessa quinta-feira (14), na avenida André Araújo, no bairro Petrópolis, morreu no Hospital João Lúcio, no bairro Coroado, zona leste.

