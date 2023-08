Morre suspeito de trocar tiros com a polícia após assaltos em Manaus

Além disso, um suspeito conseguiu fugir e o outro foi preso. Com o grupo foram apreendidos 10 celulares, 01 laptop, 11 bolsas, 1 pistola calibre 9mm com numeração suprimida e o carro usado nos assaltos.

De acordo com a polícia, Gabriel e mais três homens trocaram tiros com a PM, na manhã de hoje, após cometerem assaltos no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Dois foram baleados e foram socorridos, no entanto, Gabriel não resistiu e morreu na unidade de saúde. O outro homem segue internado, mas o estado de saúde dele não foi divulgado.

Manaus/AM - Um dos suspeitos, que foi baleado ao trocar tiros com a polícia após assalto, morreu na noite desta segunda-feira (14), no Hospital Pronto Socorro Platão Araújo. Ele foi identificado como Gabriel Sevalho Moraes.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.