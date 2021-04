Morre no hospital PM que levou tiro na cabeça durante assalto em Manaus

Rosenaldo foi atingido com um tiro na cabeça enquanto atuava em uma ocorrência de furto a um frigorífico, localizado no bairro Parque Dez. O PM chegou a ser internado para a retirada de bala, mas não resistiu aos ferimentos.

A informação foi confirmada pela Polícia Militar , que em nota, se solidarizou com os familiares e amigos do Cabo, pedindo conforto a seus corações e forças para transformar a dor da perda em esperança.

