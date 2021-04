Morre menina de 6 anos espancada e jogada de barranco pela mãe e madrasta

No início da semana, a criança foi levada para o Hospital Municipal São Francisco de Assis após ser espancada pela madrasta e pela própria mãe. A polícia relatou que as agressões começaram na sexta-feira (16) e se estenderam até segunda-feira.

Segundo o Extra, o boletim médico do hospital particular onde estava internada disse que a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória por volta das 3h30 e não resistiu. Ainda segundo o boletim, a criança chegou na unidade de saúde, transferida do Hospital Municipal São Francisco de Assis, na última segunda-feira (19), com quadro de politraumatismo e coma arreflexo, apresentando múltiplas lesões corporais agudas e crônicas. Nas últimas 24 horas, o estado da menina se agravou, com ''deteorização das funções vitais''.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.