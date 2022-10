Morre homem crivado de bala em bar de Manaus; amigo também morreu

Manaus/AM - Morreu na madrugada desta terça-feira (18), Romário Ferreira dos Santos, de 31 anos, que estava internado no Hospital Platão Araújo desde segunda-feira (17) quando foi crivado de bala com outros dois amigos em um bar na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira. A vítima foi atingido com tiros na cabeça.

Por volta das 14h50, dois homens chegaram atirando contra o grupo que estava sentado no local. Romário e um homem identificado apenas como “Neguinho” - que são funcionários do bar - ficaram feridos e foram levados ao hospital. Já o fiscal de lotação Adriano da Silva e Silva, de 18 anos, morreu na hora.

A família do fiscal de lotação contou à Polícia Civil que Adriano tinha recebido ameaças após se envolver em uma confusão no bar dias antes do crime.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).