Morre homem baleado em S10 durante perseguição em Manaus

Além de Sérgio, uma mulher também estava no veículo, quando três ocupantes em um carro modelo Gol, de cor vermelha, atiraram contra o casal. Eles foram encaminhados ao Pronto Socorro Platão Araújo, mas o homem não resistiu e morreu na unidade hospitalar. A Polícia Civil acredita que o crime tenha sido encomendado, já que nada do casal foi roubado. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Manaus/AM – Sérgio do Nascimento Lima morreu após ser baleado na tarde desta terça-feira (18) durante uma perseguição na avenida José Henrique Bentes Rodrigues, no Monte das Oliveiras, zona norte. A vítima estava em uma S10.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.