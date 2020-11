Morre 42º vítima de acidente entre ônibus e caminhão em São Paulo

Juliano Paulo Luiz, 23, morreu nesta segunda-feira (30) em um hospital no interior de São Paulo. Ele é a 42º vítima do acidente entre um caminhão e um ônibus na entre as cidades de Taguaí e Taquarituba.

A vítima ele era um dos funcionários de uma empresa têxtil e seguia para o trabalho com os colegas no ônibus. Juliano estava internado desde a quarta-feira (25), mas não resistiu a gravidade dos ferimentos.

O motorista do ônibus sobreviveu e afirma que o freio teria falhado, porém, a versão dos sobreviventes é de que ele tenha tentado uma ultrapassagem perigosa. A perícia ainda trabalha na produção dos laudos técnicos e a Polícia Civil aguarda os resultado para confirmar a causa da tragédia.