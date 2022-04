Moradores se deparam com cadáver boiando às margens de rio em Manaus

Manaus/AM - Moradores acionaram a polícia após se depararem com um cadáver boiando nas margens do Rio Negro na manhã deste domingo (17), nas proximidades da ponte do Educandos, na zona Sul de Manaus.

Segundo a polícia, os moradores encontraram o corpo às margens do rio e logo acionaram as autoridades. A vítima é do sexo masculino e estava em estado avançado de decomposição.

O cadáver foi removido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). De acordo com o resgate, o homem possivelmente tenha se afogado, pois, não foram encontradas marcas de violência no corpo. Porém, a causa da morte só será confirmada após exames de necropsia. O cadáver foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).